Casal é sequestrado e obrigado a enviar PIX de R$ 26 mil em São Paulo

Na Ponte do Morumbi, os criminosos desceram do veículo e tentaram fugir a pé, mas foram presos. O casal não ficou ferido.

O casal de comerciantes ficou sob a mira dos bandidos após ser abordado quando saía do trabalho. Eles caminhavam em direção ao carro para ir embora do trabalho. O casal foi ameaçado por horas enquanto os criminosos circulavam pelas ruas da cidade.

