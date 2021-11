Casal é preso suspeito de agredir a própria filha, de 7 anos, até a morte

De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos permanecerão à disposição do STF, aguardando os trâmites do processo de extradição. Somente em 2021, a Polícia Federal já cumpriu 60 mandados de prisão para extradição, o maior número já alcançado em um ano.

Um casal foi preso, neste sábado (13), em cumprimento a mandados de prisão preventiva para fins de extradição expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Eles são suspeitos de terem provocado a morte da própria filha, uma criança de sete anos, decorrente de severas agressões que lhe provocaram traumatismo craniano.

