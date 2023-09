Casal é preso por mandar matar ex-funcionário que cobrava direitos trabalhistas

O homem também contou que o trato era a surra, mas que o casal sabia que ele estava levando uma faca no dia do crime. Para a polícia, Caio e Thage assumiram o risco de matar e devem permanecer presos. Eles vão responder como mandantes do homicídio.

Mesmo ferido, o ex-funcionário ainda correu, mas caiu morto na frente de uma drogaria que fica no posto. Durante as investigações, um dos executores foi preso e confessou o crime. Ele entregou o casal e contou que recebeu o pagamento em PIX da esposa de Caio.

No local, eles chamaram o ex-gerente para conversar e iniciaram uma discussão. Eles partiram para cima do homem e em dado momento, o morador de rua puxou uma faca e golpeou a vítima.

