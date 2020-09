Cartas são encontradas na cela de Elias Maluco, morto por asfixia

Cartas de despedida foram encontradas pela Polícia Federal na cela do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, encontrado morto na penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná.

De acordo com o Uol, o laudo da morte do traficante, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, Elias Maluco morreu em decorrência de asfixia mecânica, enforcamento e compressão do pescoço.

De acordo com a Polícia Federal, o caso indica suicídio, mas a perícia é quem vai apontar a forma como o traficante morreu.