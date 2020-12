Cartão de confirmação do Enem estará disponível a partir de janeiro

O Cartão de Confirmação de Inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 será disponibilizado a partir do dia 05 de janeiro de 2021 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nele, constará o número de inscrição, data, hora e local do exame.

De acordo com a Agência Brasil, o documento registra se o participante deve contar com atendimento especializado, e se deve ser tratado pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão nos dias de aplicação das provas.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as provas do Enem 2020 foram adiadas e serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital). Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.

Será obrigatório o uso de máscara durante toda a aplicação do exame.