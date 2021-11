Cartão de confirmação do Enem 2021 já está disponível

Neste ano, as provas do Enem acontecem nos dias 21 e 28 de novembro e contará com versão digital e impressa. Segundo o Inep, mais 3 milhões de candidatos tentarão acesso à universidades particulares por meio do exame.

Diferente dos anos anteriores, a apresentação do cartão não é mais obrigatória no dia da prova, mas é fundamental para que o candidato possa checar informações como número de inscrição, local, data e horário da prova e outro detalhes.

Candidatos que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio 2021 (Enem), já podem conferir o local de prova e o cartão de confirmação completo.

