Carro ‘voa’ por cima de buggy com turistas no Ceará; vídeo viraliza

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um carro realizando uma manobra arriscada sobre uma duna na praia de Canoa Quebrada, no litoral do Ceará. O vídeo viralizou no sábado (17).

Nas imagens, o veículo sobe em alta velocidade por uma duna e “voa” sobre um buggy parado, que estava ocupado por ao menos quatro pessoas, entre elas o motorista e três passageiros.

Após o salto, o carro aterrissa com os quatro pneus danificados e os airbags acionados. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do condutor, identificado como um empresário do município de Russas, no interior do estado.

O caso vai ser investigado para punir o responsável pela prática perigosa.