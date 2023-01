Carro vira 'bola de destroços' após acidente com carreta que matou 4 pessoas

Foi necessário o uso de um guindaste para remover o veículo pesado. O motorista da carreta não foi localizado no local do acidente. Porém, os documentos dele estavam na cabine.

De acordo com a Polícia Rodoviárias Federal (PRF), duas mulheres, de 42 e 53 anos, uma menina, de 12 anos, e um homem estavam no carro. O veículo foi esmagado por uma carreta que ficou presa na beira da estrada. Todas as vítimas do carro morreram após ficarem presas às ferragens.

