Carro despenca em piscina de hotel e quase esmaga crianças; Veja vídeo

O circuito interno de segurança registrou o momento em que a motorista perdeu a direção do veículo, saiu da pista e derrubou as grades de proteção, despencando em seguida dentro da piscina.

Um carro desgovernado invadiu a área de lazer de um hotel e foi parar dentro de uma piscina do estabelecimento, no momento do acidente, duas crianças estavam tomando banho no local e por pouco não foram esmagadas. O caso aconteceu neste sábado (3), na BR-135, na cidade de Cristino Castro, no Piauí.

