Carro capota em acidente na BR-174 com mulher e duas crianças

A equipe do Samu levou a mulher ao Hospital Geral de Roraima (HGR). Já as crianças foram levadas ao Hospital da Criança Santo Antônio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no domingo (5). A motorista foi encontrada consciente, mas sentia fortes dores no pescoço e não conseguia se mexer. Foi necessário cortar parte da estrutura do veículo para retirá-la.

