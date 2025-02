Carnaval será marcado por calor intenso no Brasil

O Carnaval será marcado por um período de calor intenso em várias regiões do Brasil, segundo a previsão do Climatempo. A alteração nas temperaturas está prevista para entre o fim de fevereiro e início de março.

Uma nova massa de ar quente deve se estabelecer a partir do dia 28 de fevereiro e se estender até pelo menos 5 de março, período que compreende o feriado de Carnaval. Esse novo episódio de calor extremo será causado pela atuação de um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera, que intensificará a circulação do ar de cima para baixo, inibindo a formação de nuvens e favorecendo o aumento das temperaturas de maneira mais expressiva ao longo dos próximos dias.

Conforme o Climatempo, este será o 2º evento influenciando o Sudeste e Centro-oeste e o 4º atuando e influenciando os estados do Sul incluindo o Rio Grande do Sul. Este evento é distinto da onda de calor que começou no final de semana no Sul, pela atuação da massa de ar mais seco na Argentina. Os gaúchos terão um dia apenas com uma ligeira redução no calor mais intenso, na quinta (27) – mas, a partir de sexta-feira volta a esquentar.

As regiões mais afetadas são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os locais devem enfrentar temperaturas entre 5°C e 7°C acima da média.

Cuidados com o calor intenso - Com a persistência dessas temperaturas elevadas, recomenda-se atenção redobrada à hidratação e à exposição prolongada ao sol, especialmente durante o Carnaval, quando muitas pessoas permanecem ao ar livre por longos períodos. Usar roupas leves, aplicar protetor solar regularmente e evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes do dia são medidas essenciais para prevenir problemas de saúde relacionados ao calor extremo. Grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças, devem receber cuidados extras para evitar desidratação e insolação.