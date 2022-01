Carnaval de rua no Rio de Janeiro é cancelado devido a Ômicron

O carnaval de rua do Rio de Janeiro foi cancelado nesta terça-feira (4), após uma reunião entre prefeitura com representantes da Sebastiana, Associação Independente dos Blocos, e com o Comitê Científico Municipal. Uma das preocupações que fez o prefeito da cidade do Rio tomar a decisão, foi o risco da Ômicron, a aglomeração e as implicações práticas para exigir o passaporte da vacina neste caso. O Rio de Janeiro investiga 180 casos suspeitos de Ômicron, além disso 201 amostras estão em investigação, com previsão de resultado para a próxima sexta-feira (7).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.