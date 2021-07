Cármen Lúcia envia à PGR pedido de impeachment contra Paulo Guedes

O ministro, no entanto, justificou que não poderia comparecer à audiência pública porque, no mesmo horário, haveria o julgamento das contas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"(...) Por isso, requerem 'que seja intimado o Procurador-Geral da República, para que inicie processo por crime de responsabilidade do ministro de Estado da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, perante este Supremo Tribunal Federal'. Manifeste-se o Procurador-Geral da República", diz trecho do documento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.