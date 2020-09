Carmen Lúcia é a 9ª autoridade a contrair Covid-19 após posse de Fux

A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, testou positivo para Covid-19, sendo a 9ª autoridade a contrair o vírus após a posse do presidente do STF, Luiz Fux.

A magistrada apresenta febre, mas não tem sintomas graves, e está isolada em sua casa em Minas Gerais.

O teste foi feito na semana passada, mas divulgado somente nesta terça-feira (22) pelo colunista Guilherme Amado, da Época.

Entre os demais infectados após a cerimônia de posse de Fux estão o próprio ministro (que foi o primeiro a testar positivo para a doença); o presidente da Câmara, Rodrigo Maia; o procurador-geral da República, Augusto Aras; os três ministros do STJ, Luis Felipe Salomão, Antonio Saldanha e Benedito Gonçalves, a presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Maria Cristina Peduzzi, inclusive, foi transferida no último domingo (20) para o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, e respira com ajuda de um catéter nasal de oxigênio, além de estar sendo medicada diretamente na veia.