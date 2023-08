Carla Zambelli depõe hoje à PF sobre suspeita de contratar hacker para invadir sistema do CNJ

Carla nega as acusações e assegura que valores pago a Delgatti dizem respeito apenas a serviços que ele executava no site dela.

Zambelli está na mira da PF desde a prisão do hacker Walter Delgatti, na semana passada. Em depoimento à PF ele confirmou que invadiu e colocou mandados de prisão e alvarás de soltura falsos no sistema e afirmou ter agido a mando da deputada.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.