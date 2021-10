Cariocas poderão andar sem máscara no Rio a partir da próxima semana

A aplicação da primeira dose em quem eventualmente ainda não tenha se vacinado, assim como a segunda dose, de acordo com a data marcada no cartão de vacina, continuam normalmente.

A nova previsão é concluir a dose de reforço para pessoas a partir dos 60 anos em meados de novembro e terminar o ciclo completo, com as duas doses para todas as idades a partir de 12 anos, no fim de novembro.

Ao apresentar, nesta sexta-feira (15), a 40ª edição do boletim epidemiológico para a covid-19 na cidade, o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, disse que a expectativa é que nos próximos sete dias a cidade poderá entrar na segunda fase de reabertura, desobrigando, por exemplo, o uso de máscaras em locais abertos e sem aglomeração.

O uso de máscaras em locais abertos na cidade do Rio de Janeiro está cada vez mais perto de ser abolido, graças ao avanço da vacinação contra a covid-19 e à redução no número de mortes e internações hospitalares pela doença, registrada nas últimas sete semanas.

