Cara de Sapato acusa Fred Nicácio de 'tortura emocional' no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Quarto Deserto, Cara de Sapato, Bruna Griphao, Amanda, MC Guimê, Bruno, Fred e Larissa criticaram demonstraram desconfiança com Fred Nicácio no BBB 23 (Globo). Os brothers apontaram que o médico oferece um "ombro amigo", mas age com má-fé.

CARA DE SAPATO: "O cara é falso. Ele fala para Bruninha que está com ela, mas diz aquilo tudo. Isso é tortura emocional, não existe isso o que ele está fazendo. Paulinha tá chorando, ele vai e abraça. Tina tá chorando, ele vai lá e abraça. Isso é muito claro o que ele tá fazendo."

BRUNA: "Esse discurso de 'estou com você', de quem quer me cuidar e me proteger, pela segunda vez, caiu por terra. Porque ele tem esse poder, sabe? De fazer você se sentir muito bem. Mas aí, em contrapartida, eu enxergo essas atitudes de, talvez, 'cagar' na cabeça da Amanda por achar que ela não tem poder de persuasão. Os papos são sempre sobre ele. Aí ele chega lá na mesa e ainda planta, de novo, essa semente na minha cabeça, tipo: 'Olha, eu posso dizer que teve [esse momento no qual Amanda e Sapato mudaram de assunto ao ver Bruna se aproximar], sim. Eu, por exemplo, não vou mudar de assunto quando a Sarah chega numa conversa'. E eu falei: 'Mas você lembra o que foi dito?'. E ele: 'Lembro'. Eu falei: 'Você pode me falar?'. E ele: 'Não, eu não acho que é interessante para a minha estratégia de jogo agora. Suave, então. Você perde sua credibilidade, entendeu? Então não vem falar que você se importa comigo. Porque se você se importasse comigo, [você falaria] 'rolou isso, isso e aquilo'. Nesse caso, é o jogo falando mais alto. Se o seu jogo fala mais alto, então não vem chamar o nosso jogo de sujo depois. Ele faz uma cena".