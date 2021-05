'Capitã Cloroquina' Mayra Pinheiro depõe hoje à CPI sobre colapso em Manaus

Assim como o ministro Pazuello, ela também tem um dos depoimentos mais aguardados, e a exemplo do ex-ministro, também tratou de se resguardar com um habeas corpus que a permite ficar em silêncio em questões que ela julgue que possa incriminá-la.

Mayra é investigada por improbidade administrativa no caso do colapso da falta de oxigênio em Manaus, em janeiro deste ano. Além de responder pelo colapso, ela deve ser interrogada ainda sobre a recomendação da cloroquina como tratamento precoce contra o coronavírus.

A CPI da Covid deve sabatinar hoje (25), a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, mais conhecida como Capitã Cloroquina.

