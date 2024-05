Cantora perdeu controle do carro e invadiu contramão antes de bater em carreta

A cantora Ana Paula Vieira e seu namorado, o vereador Marcelo Stocco, morreram em um grave acidente de trânsito, no domingo (12), e segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a artista, que estava ao volante, perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão antes e colidir contra uma carreta.

A tragédia ocorreu na BR-364, nas proximidades do município de Pimenta Bueno, em Rondônia. Ana Paula e Marcelo ficaram presos às ferragens.

Dentro do veículo, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. No entanto, de acordo com a PRF, apenas o laudo pericial de acidente de trânsito poderá confirmar se houve ingestão de álcool pela condutora.

Testemunhas observaram o veículo conduzido por Ana Paula transitando com velocidade acima do limite permitido momentos antes do acidente.