Cantora brasileira procurada pela Interpol é presa nos EUA e aguarda extradição

Reisla entrou nos EUA com visto de turista em março de 2020 e tinha autorização para ficar no país até setembro do mesmo ano. Porém, mesmo com o visto expirado, a suspeita permaneceu morando ilegalmente na cidade americana.

A cantora brasileira Reisla da Vitória que estava sendo procurada pela Interpol foi presa na cidade de Medford, em Massachusetts, nos EUA, no dia 26 de julho. A mulher foi condenada no Brasil por tráfico internacional de drogas.

