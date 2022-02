Cantor sertanejo e amigo morrem em grave acidente após show na Bahia

O cantor sertanejo da banda Xote dos Garotos, Samuel Santos, e seu amigo Hauã Silva, morreram na madrugada deste domingo (13), em um acidente de trânsito na região de Laje, na Bahia.

Samuel e Hauã voltavam de uma apresentação em um carro quando aconteceu uma batida contra uma carreta no km 284 da BR-101, no trecho urbano da zona rural de Laje, no município do Vale do Jiquiriçá.

Até o momento não há detalhes sobre as causas do acidente. Uma perícia foi realizada no local e posteriormente os veículos foram removidos.

O cantor atuava como técnico em agropecuária na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Laje. Ele teve seu último show registrado por seu amigo Hauã, antes do acidente acontecer.

O músico também trabalhava em causas sociais por meio da Central do Bem, grupo em que ajudou a criar para realizar projetos solidários na cidade.