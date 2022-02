Cantor morre após receber descarga elétrica de guitarra durante passagem de som

As causas da morte de Luyan serão apuradas pela perícia. O local em que ele morreu também será vistoriado. O vocalista estava se preparando para futuros lançamentos de sua banda, e recentemente foi aprovado no concurso da Brigada Militar.

De acordo com integrantes da banda, Luyan regulou a guitarra e tocou duas vezes, mas, ao tocar nas cordas pela 3º vez, ele gritou pedindo ajuda. Após o homem pedir socorro, os músicos desligaram a rede elétrica e um deles tentou arrancar o instrumento da mão do vocalista, mas acabou levando um choque também.

O músico e vocalista do Grupo Pankda da Veneira, Luyan de Aguiar, 24, morreu após receber uma descarga elétrica de uma guitarra durante uma passagem de som. O caso aconteceu no último sábado (12) em um piquete de São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

