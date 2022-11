Cantor gospel Kleber Lucas é convidado para equipe de transição de Lula

O cantor gospel Kleber Lucas foi convidado para fazer parte do grupo de transição que vai discutir as propostas para a área da Cultura no governo eleito de Lula (PT). Ele foi um dos poucos artistas evangélicos que apoiou o petista durante a campanha eleitoral.

A primeira reunião com o cantor acontece nesta sexta-feira (18). A publicação no Diário Oficial da União, e o anúncio do nome devem acontecer nos próximos dias.