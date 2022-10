Cantor de forró é assassinado a tiros no Ceará; artista fez stories antes de morrer

Pouco antes de ser morto, Zé publicou um storie dirigindo para comemorar que estava há 3 semanas sem consumir bebida alcoólica. “Para muita gente não é nada isso, mas para mim é muito, porque passar três semanas sem beber, um cabra que nem eu que bebia todo final de semana, é um recorde. Meu tratamento está me fazendo muito bem, estou conseguindo obter um resultado maravilhoso e é isso, e eu fico feliz. Fico feliz com as pequenas coisas, isso sim é a verdadeira felicidade”, diz ele no vídeo publicado há 4 horas.

