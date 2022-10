Candidatos à Presidência: Debate entre Bolsonaro e Lula acontece neste domingo; assista

Assista online aqui no Portal do Holanda https://bit.ly/2Wul3MF

A Band realiza neste domingo (16) o primeiro debate do segundo turno das eleições 2022 com os candidatos à Presidência da República. Durante duas horas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) ficarão cara a cara e discutirão suas propostas para o país. O encontro começará às 19h e poderá ser acompanhado em TV aberta, TV por assinatura, rádio e internet.

