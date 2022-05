Candidatos poderão usar CNH digital como identificação no Enem 2022

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os fiscais de prova aceitarão os documentos nas salas de realização da prova. Mas atenção, captura de tela, impressão e foto do documento não serão válidos. É preciso abrir um dos aplicativos oficiais do governo que disponibilizam a CNH Digital.

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano será possível usar a Carteira Nacional de Habilitação Digital para identificação nos locais de prova. Além disso, o PIX e cartão de crédito poderão ser usados para pagar a inscrição da prova, que este ano acontece nos dias 13 e 20 de novembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.