Candidatos com isenção da taxa do Enem negada podem recorrer até sexta

A previsão é que as provas este ano aconteçam nos dias 13 e 20 de novembro. As pessoas privadas de liberdade devem realizar o exame em dezembro.

Têm direito à isenção da taxa estudantes que tenham concluído o ensino médio em escola pública ou em escola privada com 100% de bolsa. É preciso também ter uma renda menor que um salário-mínimo e meio por pessoa, e a família precisa estar inscrita no CadÚnico, o cadastro de programas sociais do governo federal.

Os dois recursos devem ser feitos pela Internet, em enem.inep.gov.br. Os documentos e o formulário são enviados de maneira eletrônica. O resultado do pedido estará disponível no dia 6 de maio.

Quem teve o pedido de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) negado já pode recorrer da decisão. O prazo para o recurso começou nesta segunda-feira (25) e vai até sexta-feira.

