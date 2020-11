Candidato a prefeito morre após mal súbito em transmissão ao vivo

O candidato a prefeito do município de Bom Jesus do Itabapoana, do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio Cyrillo, de 73 anos, morreu durante transmissão ao vivo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nesta quarta-feira (11). Ele teve um mal súbito enquanto participava de uma rodada de perguntas.

"Nós estávamos fazendo a entrevista normalmente, com dois mediadores, um representante da OAB e uma representante da faculdade, e num dado momento, o candidato finalizando uma resposta sofreu um mal súbido", contou o presidente da 17ª Subseção da OAB da cidade, Gilberto Cardoso de Matos em entrevista ao Extra.

A live estava disponível através do YouTube.