Candidato a prefeito de Natal agride equipe de reportagem

O candidato a prefeito de Natal Delegado Leocádio, do PSL, agrediu uma equipe de reportagem do jornal Tribuna do Norte na UNP da Roberto Freire, na manhã deste domingo (15).

De acordo com o Grupo Globo, o candidato não vota no local e chegou acompanhado de correligionário. O repórter chegou para entrevistá-lo e perguntar se já havia votado quando o candidato tentou pegar o celular de sua mão e puxou a máscara do cinegrafista.

A assessoria do Delegado Leocádio disse que ele não irá se pronunciar sobre o ocorrido.

De acordo com a juíza eleitoral Hadja Rayanne, o candidato estar em um local de votação que não é o seu, pode se configurar boca de urna "Mas não podemos afirmar. Com essa informação, vamos acionar o procedimento junto ao ministério público”, disse.