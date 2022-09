Candidato a deputado estadual aponta arma e dá chutes em jovem que derrubou bandeira

O candidato a deputado estadual Leonardo Lucio Morais foi flagrado dando chutes e apontando uma arma para um jovem, de 17 anos, que teria derrubado sua bandeira de propaganda eleitoral, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O caso aconteceu no último fim de semana.

Candidato a deputado estadual, cabo da PM é flagrado agredindo jovem que derrubou bandeira pic.twitter.com/HCFqCZuZMi — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 20, 2022

O homem, que é cabo da polícia militar e seu nome de urna é Cabo Theo do Iscac (PTB), aparece em um vídeo das câmeras de segurança de um bar, dando chutes e apontando sua arma para um jovem. Nas imagens, o candidato tenta derrubar o rapaz no chão, depois dá um tapa no rosto dele e grita “pega minha bandeira, pega minha bandeira”, enquanto o adolescente pede desculpas. Uma pessoa que estava no estabelecimento acaba presenciando a situação.

De acordo com informações da Polícia Militar, o cabo procurou a corporação para denunciar o caso e registrar um BO, mas ele omitiu as agressões contra o adolescente. O jovem também se apresentou em uma delegacia com o pai, mas ambos também não falaram sobre a agressão.

Momentos depois as imagens repercutiram na cidade e a PM recolheu a arma do candidato. Já a família do rapaz agredido foi instruída a fazer o corpo de delito.

O caso está sob investigação da Polícia Civil.