Candidata a vice-prefeita em Boa Vista, Edileusa Loz morre vítima de Covid

A candidata a vice-prefeita de Boa Vista, Edileusa Loz (MDB), de 57 anos, morreu vítima de Covid-19, neste domingo (25). Ela estava internada na UTI desde a última quarta-feira (21). O anúncio foi divulgado pelo comitê de campanha do candidato a prefeito, Arthur Henrique (MDB).

Em nota, a coligação lamentou a morte da candidata e suspendeu as atividades de campanha por 24h. "A coligação “O Trabalho Continua” e o MDB lamentam informar o falecimento de nossa candidata a vice-prefeita, Edileusa Lóz. Edileusa faleceu no dia de hoje em decorrência da Covid-19. A campanha de nossa coligação, em todas as suas frentes, será suspensa pelas próximas 24 horas".

A coligação “O Trabalho Continua” e o partido MDB tem até um dia antes da eleição, no dia 14 de novembro, para escolher um novo nome para concorrer no pleito com o candidato a prefeito, Arthur Henrique.