Candidata a vaga de emprego será indenizada em R$ 50 mil após lojista pedir 'nude'

"(...) Analisando-se os fatos aqui devidamente comprovados, conclui-se que os mesmos extrapolaram a esfera do simples aborrecimento, eis que, à toda evidência, ocasionaram grande constrangimento e situação aflitiva à autora, restando evidente o nexo causal. Os argumentos expendidos nas peças contestatórias não afastam a responsabilidade solidária dos réus, sendo imprescindível, portanto, o acolhimento do pleito indenizatório", descreve a decisão.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, conforme a ação julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio, a candidata a vaga de emprego entrou no site da loja Piu Comércio de Calçados e Acessórios, e se candidatou a uma vaga. Dias depois, um representante da loja entrou em contato com ela por mensagem pedindo nude e afirmou que naquela loja “só trabalha quem manda nudes ou faz o teste do sofá”.

