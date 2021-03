Campanha do Serasa oferece até 99% de desconto na negociação de dívidas

Lá o clientes também pode conferir onde possui débitos e as melhores opções para negociar ou quitar o débito. Este ano, até universidades entraram na lista de empresas que estão facilitando a vida do consumidor. Mas atenção, porque há empresas que estão com as propostas em aberto apenas até o dia 10 de março.

A campanha começou ontem (8) e deve durar até o próximo dia 14. As negociações podem ser feitas por meio do site, onde também consta o nome das empresas participantes.

Quem tem dívida e busca um meio de limpar o nome para voltar a ter crédito na praça, pode aproveitar a Semana do Varejo e Financeiras do Serasa que está oferecendo até 99% de descontos nas dívidas e até 100% de descontos nos juros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.