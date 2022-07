Caminhoneiros irão receber auxílio de R$ 2 mil em agosto; veja se você tem direito

Os caminhoneiros irão receber duas parcelas do auxílio no valor de R$ 1 mil. As duas primeiras parcelas, referentes ao mês de julho e agosto, serão pagas no dia 9 de agosto, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência.

Uma portaria deve ser divulgada em breve detalhando sobre como os valores serão pagos aos trabalhadores. Confira o calendário completo:

1ª parcela - 9 de agosto

2ª parcela - 9 de agosto

3ª parcela - 24 de setembro

4ª parcela - 22 de outubro

5ª parcela - 26 de novembro

6ª parcela - 17 de dezembro

Quem tem direito - O benefício será pago para os transportadores autônomos de cargas devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até 31 de maio de 2022. Os trabalhadores também deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos.

Os dados dos caminhoneiros serão encaminhados para o Ministério do Trabalho e Previdência pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Posteriormente, o ministério irá analisar os trabalhadores que têm direito ao auxílio, para poder liberar o recurso. A Dataprev será responsável pela checagem dos dados enviados pela ANTT.

MEI - O MEI Caminhoneiro também terá acesso ao benefício, como transportador autônomo de cargas cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Este registro deve ter sido feito até 31 de maio de 2022.