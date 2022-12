Caminhoneiro preso em veículo soterrado em deslizamento da BR-376 agradece a vida; vídeo

Um caminhoneiro gravou um vídeo de dentro da cabine soterrada, na BR 376, em Guaratuba (PR), e compartilhou nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (30). Ele é uma das seis vítimas que foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros do desastre no km 669.

Segundo o Uol, a vítima foi identificada como José Altair Biscaia, morador de Araucária, região metropolitana de Curitiba. O motorista chegou a ficar mais de 4h preso dentro da cabine. "Eu liguei para ele. Ele contou que está tudo bem agora. Contou que se lembra pouco, mas que o caminhão desceu cerca de 30 metros e veio muita lama. Ele ficou uma média de 4 horas esperando até o socorro chegar. Os bombeiros o resgataram para um hospital. Já recebeu alta e deve voltar para casa amanhã pela manhã", contou uma amiga de Altair, Cíntia William.

Desorientado, José chegou a narrar que estava machucado, com cortes na cabeça e com muita dificuldade para respirar. Falou ainda que não tinha ideia de como sobreviveu a tragédia. "Tô aqui vivo, graças a Deus. Estou no meio da terra, mas vivo. Estou só no cantinho aqui, do que sobrou do caminhão. Estou cheio de cortes, mas estou vivo. Deus quis que eu vivesse mais uma vez. Estou todo dolorido, ruim para respirar, acho que estou com a cabeça cortada, mas estou vivo, graças a Deus", contou o caminhoneiro sobrevivente.