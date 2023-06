Caminhão arrasta carro em rodovia durante fuga de tentativa de assalto; veja vídeo

Os dois assaltantes estavam no Renault Sandero e também portavam uma arma de fogo similar a um fuzil, de acordo com a CNN.

Viralizou nas redes sociais um vídeo de um caminhão arrastando um carro na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, no sábado (3). O motorista estava tentando fugir de dois assaltantes que queriam roubar a carga do caminhão, de acordo com a Polícia Civil.

