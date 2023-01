Camilo Santana assume MEC, cita Paulo Freire e faz promessas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ex-ministros de seu governo criticavam o trabalho do educador e apontavam uma suposta doutrinação marxista nas escolas. Reportagem do UOL mostrou, no entanto, que Freire era crítico de regimes socialistas e não defendeu a doutrinação de alunos.

- Recuperar a credibilidade do Enem -prova registrou queda no número de inscritos nos últimos anos e sofreu supostas tentativas de interferência;

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo ministro da Educação, Camilo Santana, fez um discurso citando os resultados da educação cearense, os atuais desafios do MEC e as prioridades da pasta.

