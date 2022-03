Câmera flagra homem assaltando padaria com criança no colo

Câmeras de segurança registraram um homem assaltando uma padaria enquanto segurava uma criança no colo. O crime ocorreu ontem (1) em Londrina, no norte do Paraná.

O suspeito estava com uma faca e levou o dinheiro do caixa. O gerente informou que na fuga o homem deixou a carteira com documentos cair. O pertence foi entregue à polícia.