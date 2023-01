Camareira é investigada por fingir ter leucemia para receber doações; valor chega a R$ 12 mil

Três amigas de Débora chegaram a fazer tatuagens no braço para homenageá-la. Até o momento, o prejuízo chega a R$ 12 mil, mas o valor pode aumentar durante as investigações.

As investigações iniciaram após as vítimas procurarem a polícia. Um dos colegas de trabalho de Débora disse que cerca de 200 pessoas fizeram doações em dinheiro para ajudar com despesas médicas, como exames e remédios.

A camareira Débora Barros dos Santos, 26, está sendo investigada por suspeita de enganar os colegas de trabalho e amigos para receber doações em dinheiro, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. A mulher fingiu que tinha leucemia para aplicar os golpes.

