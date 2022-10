Câmara Municipal é alvo de operação da PF contra crime eleitoral

A operação Batelada é um desdobramento do termo circunstanciado de ocorrência lavrado pela Polícia Federal contra uma pessoa flagrada realizando “boca de urna”. Ao ser abordado, o suspeito enviou a mensagem “Me Pegaram” nos grupos do aplicativo e em seguida tentou excluir os grupos criados na rede social para não serem rastreados pela polícia.

Os mandados foram cumpridos no gabinete e na casa de um vereador de Ananindeua. Ele seria o administrador de um grupo em aplicativo de mensagens criado para arregimentar pessoas que teriam distribuído propaganda ilegal no primeiro turno das Eleições, no dia 2 deste mês.

