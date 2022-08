Câmara aprova urgência a PL que obriga acompanhante a mulheres em exames com sedação

Conforme o projeto, todas as unidades de saúde deverão informar às pacientes sobre as regras e o aviso deve estar visível no local. O não cumprimento das medidas pode gerar penalidades administrativas, civis e penais ao diretor da unidade.

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (31), a urgência para o projeto de lei que obriga a presença do profissional de saúde mulher para acompanhar pacientes do sexo feminino durante procedimentos que necessitam de sedação.

