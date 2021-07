Câmara aprova salário mínimo de R$ 1.147 para 2022

O valor do novo salário mínimo de R$1.147 para 2022 foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (15). Atualmente, o valor é de R$ 1.100. Agora, o texto segue agora para análise dos senadores.

De acordo com o IG, além do salário mínimo, o relatório do deputado Juscelino Filho (DEM-MA) manteve as estimativas do governo para a economia no ano que vem: inflação de 3,5%, crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,5% e taxa básica de juros média de 4,7%.