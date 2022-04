Câmara aprova medida que torna permanente Auxílio Brasil de R$ 400

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27) o texto-base de uma Medida Provisória que torna permanente o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 por família. Por 418 votos a 7, a medida foi aprovada pelos parlamentares que torna esse piso permanente. O plenário analisa agora os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar o texto. Posteriormente, a proposta seguirá para análise do Senado. Durante a votação, o relator da MP, deputado João Roma (PL-BA), acatou a emenda do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para tornar permanente o benefício no valor de R$ 400. Estimativas citadas pelo autor da emenda indicam a necessidade de R$ 41 bilhões ao ano para bancar a perenidade do benefício, quase o mesmo valor usado para pagar o Auxílio Brasil (R$ 47,5 bilhões).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.