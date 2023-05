Câmara aprova marco temporal de demarcação de terras indígenas

Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas alegou que "O PL 490 representa um genocídio legislado porque afeta diretamente povos indígenas isolados, autorizando o acesso deliberado em territórios onde vivem povos que ainda não tiveram nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com outros povos indígenas, cabendo ao Estado brasileiro atuar também pela proteção dos territórios onde vivem estes povos.".

A proposta prevê que os povos indígenas só têm direito de ocupar as terras que já ocupavam ou disputavam antes da promulgação da Constituição Federal em 1988 e não permite que os povos que já foram expulsos ou forçados a saírem de seus locais de origem voltem para as terras.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.