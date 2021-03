Câmara aprova em 1º turno PEC que libera auxílio emergencial

A Câmara dos Deputados concluiu a votação em 1º turno da proposta de emenda à Constituição (PEC) emergencial, na madrugada desta quinta-feira (11), que libera as parcelas para pagamento do auxílio emergencial e prevê mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos públicos. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) marcou a votação do 2º turno para as 10h (horário de Brasília), ainda nesta quinta.

De acordo com a Agência da Câmara, apenas um trecho foi retirado, sem modificações. No entanto, os técnicos da Casa ainda analisarão para garantir que não houve mudança no conteúdo da PEC. Se houver, o texto volta para o Senado. Caso a emenda seja aprovada em 2º turno, a matéria siga para promulgação.

O relator do texto na Câmara, Daniel Freitas (PSL-SC), apresentou parecer igual ao texto aprovado pelos senadores