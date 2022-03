Caixa vai liberar empréstimo de R$ 1 mil para pessoa física e negativados

A ação faz parte do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital), instituído pelo Governo por meio de Medida Provisória (MP).

A Caixa Econômica vai liberar a partir do dia 28 de março, a quantia de R$ 1 mil em empréstimo para pessoas físicas e de R$ 3 mil para microempreendedores individuais (MEIs). E quem está com nome negativado também vai poder solicitar o empréstimo.

