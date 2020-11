Caixa paga auxílio emergencial de R$ 300 a beneficiários do Bolsa Família

Cerca de 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8 recebem nesta quinta-feira (26) a oitava e penúltima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300. Também ocorre nesta quinta a liberação do saque do auxílio a 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em julho que estão nos ciclos 3 e 4 de pagamentos.

Os integrantes do programa social são os primeiros a receber a penúltima parcela residual porque o pagamento segue o calendário do programa, realizado sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social).

O auxílio extensão termina em dezembro e ainda não há confirmação sobre uma possível prorrogação do prazo para os primeiros meses de 2021. Na terça-feira (24), ao comentar sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo "se prepara pra tudo".

O auxílio emergencial já superou a marca de R$ 250 bilhões de pagamentos a 67,8 milhões de brasileiros. O benefício, criado para diminuir os impactos da pandemia de coronavírus na população de baixa renda, já superou 400 milhões de pagamentos.

Nem todos os beneficiários que receberam as cinco parcelas de R$ 600 do auxílio normal recebem as quatro parcelas do auxílio extra de R$ 300. Quem começou em abril recebe as quatro extras, mas quem começou em maio recebe três, em junho, duas, e em julho, uma.