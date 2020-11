Caixa paga auxílio emergencial a beneficiários do Bolsa Família

A Caixa faz nesta quinta-feira (19) o pagamento de R$ 423,3 milhões referentes à terceira parcela do auxílio emergencial extensão para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 3.

Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a terceira parcela extra e receberão, no total, R$ 4,2 bilhões durante o mês de novembro.

Nesta sexta-feira (20), a Caixa paga novas parcelas do auxílio emergencial para 3,4 milhões de pessoas nascidas em dezembro, encerrando o calendário de depósitos para o ciclo 4. Ao todo serão depositados R$ 1,3 bilhão.

O saque para esse grupo será liberado em 5 de dezembro. Mas a partir de sexta, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

Para o Bolsa Família, o recebimento do auxílio atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.

O auxílio emergencial já superou a marca de R$ 250 bilhões pagos a 67,8 milhões de brasileiros. O benefício, criado para diminuir os impactos da pandemia de coronavírus na população de baixa rendaópuco, já realizou um total de 401,1 milhões de pagamentos.