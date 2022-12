Caixa paga Auxílio Brasil a beneficiários de NIS de final 7

Os beneficiários do Auxílio Brasil com Número de Inscrição Social (NIS) com final 7 recebem, nesta terça-feira (20), a quinta parcela com o valor mínimo de R$ 600.

As informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas podem ser consultadas em dois aplicativos: Auxílio Brasil e o aplicativo Caixa Tem..

O Auxílio Gás também será pago hoje às famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com NIS final 7. Com valor de R$ 112 neste mês, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil.