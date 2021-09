Caixa paga 6ª parcela do auxílio emergencial aos nascidos em janeiro

Os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em janeiro recebem, nesta terça-feira (21), a 6ª parcela do auxílio emergencial. Os saques e transferências serão liberados a partir de 4 de outubro nas agências da Caixa, lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

De acordo com a Agência Brasil, os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber a penúltima parcela do auxílio emergencial no dia 17 de setembro e vai até o dia 30, de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS). Nesta terça-feira, recebem os beneficiários com NIS final 3.